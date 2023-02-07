"Мы предупреждали" - ФРП об ограниченных льготных автокредитах

Заместитель главы Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров ответил на вопрос о возникших на сайте ошибках при подаче заявки на льготное авто. Гаппаров заверил казахстанцев, что в последующих запусках программы большинство неточностей будет устранено, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы предупреждали заранее, предупредили за пять дней до старта пилотной платформы, что будет всего 761 место, потому что накоплено всего 7,6 миллиарда тенге. Соответственно, при максимальной сумме кредита в 10 миллионов тенге это 761 место. Мы предупреждали казахстанцев, что мы не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировался, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и стала выдавать ошибки", — пояснил Гаппаров.



Он заверил, что над возникшими ошибками будет проведена работа и в последующих запусках программы большая часть неточностей будет устранена.



"Были неточности программы, над которыми мы будем работать. Надеюсь, в последующих запусках, которые будут начиная с марта на ежемесячной основе, мы большую их часть исправим. Но будем постоянно работать над совершенствованием платформы, потому что программа действует 30 лет, из которых 25 лет будут выдаваться кредиты, и последние пять лет они будут идти только на погашение, и, соответственно, в течение всего срока мы будем работать — нет предела совершенству, поэтому будем ее дорабатывать постоянно", — добавил Ринат Гаппаров.