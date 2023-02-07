Верховный суд оправдал вице-адмирала ВМС Казахстана Жандарбека Жанзакова

Астана. 7 февраля. КазТАГ – Верховный суд оправдал вице-адмирала военно-морских сил (ВМС) Казахстана Жандарбека Жанзакова, сообщила адвокат Асель Токаева.



«Моего вице-адмирала ВМС РК Жанзакова Жандарбека Садуевича только что оправдал Верховный суд РК по протесту генерального прокурора! Мы шли к этому почти четыре года! Мы доказали, что он невиновен!» - написала Токаева во вторник на своей странице в социальной сети.



Жанзаков был осужден в мае 2020 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба государству в размере Т29 млн, однако и защита, и сам вице-адмирал, изначально подчеркивали, что обвинения надуманные, а само дело – незаконное.