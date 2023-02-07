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Как изменится пособие для многодетных матерей в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Как изменится пособие для многодетных матерей в Казахстане
Фото:gov.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова назвала новшество, которое коснется пособий для многодетных матерей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На презентации Социального кодекса в Сенате министр отметила, что кодексом вводится новое понятие - "Награжденные матери". По ее словам, этот статус будет пожизненным в качестве дани уважения и признания заслуг многодетных матерей. Он будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа" или ранее получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней.

"Также будет дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным матерям. Сегодня матери, родившие и воспитавшие шесть, семь и более детей, получают пособие в одинаковом размере. С принятием же Социального кодекса размер пособия для матерей, родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП", - сказала Дуйсенова.

По словам министра, данное изменение коснется порядка 90 тысяч награжденных матерей.


Источник: Tengrinews.kz
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