На сколько повысят пенсии к 2025 году в Казахстане

Как планируется повысить пенсионные выплаты в Казахстане, рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С 1 января 2023 года до 2027 года планируется доведение размера минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной - со 100 до 120 процентов", - пояснила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на презентации Социального кодекса в Сенате.



По ее словам, за этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51 процента. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснется всех двух миллионов пенсионеров.



"С 1 января 2023 года увеличение величины максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП для вновь входящих пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов (в течение трех лет со 109 тысяч до 138 тысяч. - Прим.)", - добавила министр.