МИД обратился к казахстанцам в Турции

Министерство иностранных дел обратились к гражданам Казахстана, находящимся в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В МИД отметили, что землетрясение произошло не на всей территории Турции, поэтому речь не идет о том, чтобы кого-то специально эвакуировать. Большинство казахстанцев переезжают в безопасные провинции и продолжают свою деятельность в стране.
"Мы через СМИ хотим оповестить, если вдруг какие-то проблемные вопросы возникают, необходимо обратиться в наше посольство", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, большинство казахстанцев не встают на консульский учет.
"Поэтому иногда мы абсолютно не знаем об их нахождении в Турции. Даже если они будут выходить на связь, то мы даже не знаем, где они могут находиться. В таких ситуациях как раз-таки вот консульские учеты помогают нам скоординировать силы, куда можем направить свой транспорт, людей", - сказал он.
По данным МИД, за последние сутки обращение поступило от нескольких семей в поисках своих детей, которые там обучаются.
"Сейчас вся информация проверяется. Конкретно ничего не могу сказать, потому что, вы знаете, что когда происходит гуманитарная катастрофа, некоторые моменты коммуникации с местными властями вызывают некоторые затруднения", - добавил Смадияров.
Дипломатами в Турции ведут работу по установлению связи с гражданами Казахстана. Среди студентов, по его словам, были разосланы соответствующие информационные сообщения.
"К работе также подключены почетные консулы Казахстана в провинциях Мерсин и Конья для помощи и координации с нашими гражданами. Почетный консул в городе Мерсин - гражданин Турции Ахмет Будан - обеспечил проживание в гостинице 25 гражданам Казахстана, в том числе 19 студентам. Сегодня эти 19 казахстанских студентов с помощью почетного консула были доставлены в Анкару. Далее они вечером вылетят в Казахстан рейсом Анкара - Астана. Также почетный консул в городе Конья Мустафа Кабакчы оказал содействие в перемещении из Аданы в Стамбул 12 казахстанским студентам", - отметил представитель МИД.
Кроме того, Министерство иностранных дел открыло горячую линию для помощи казахстанцам в Турции. В стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.
6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. У сильнейших толчков магнитуда превысила 7. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции.
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