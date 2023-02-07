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В Турции во время землетрясения пропал казахстанец

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:30
В Турции во время землетрясения пропал казахстанец
Фото: Instagram/madiyev
В Турции во время землетрясения пропал международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. И с тех пор близкие не знаю о том, где он и что с ним.

Также брат пропавшего заявил, что казахстанские волонтеры в ночь на 8 февраля вылетают на поиски.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МИД РК. Официальный представитель министерства ответил, что знает о ситуации, мужчину ищут.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля.

В результате, по последним данным, погибли более трех тысяч человек, свыше 20 тыс. пострадали, разрушено 6 тыс. зданий. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.

7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.


Источник: zakon.kz
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