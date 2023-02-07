В Турции во время землетрясения пропал казахстанец

В Турции во время землетрясения пропал международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев, сообщает Zakon.kz.



Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. И с тех пор близкие не знаю о том, где он и что с ним.



Также брат пропавшего заявил, что казахстанские волонтеры в ночь на 8 февраля вылетают на поиски.



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МИД РК. Официальный представитель министерства ответил, что знает о ситуации, мужчину ищут.



Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля.



В результате, по последним данным, погибли более трех тысяч человек, свыше 20 тыс. пострадали, разрушено 6 тыс. зданий. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.



7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.