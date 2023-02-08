Есть ли циклы в землетрясениях Алматы, рассказал сейсмолог

Заместитель директора Института сейсмологии МЧС Нурсарсен Узбеков рассказал об уровне сейсмичности Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсарсен Узбеков отметил, что сейсмическим процессам в целом присущи периоды активизации и затихания. Иногда они могут длиться несколько лет или может произойти кратковременная активизация. Как отметил сейсмолог, в настоящее время сейсмическая жизнь нашего региона находится на нормальном уровне. За последние пять лет каждый год происходило около 6-7 тысяч подземных толчков, 15-20 из которых были ощутимы. Это не дает оснований говорить о том, что идет активизация.
Также на активизацию сейсмической зоны вокруг Алматы не влияют сейсмические события в других регионах, к примеру, разрушительное землетрясение в Турции не повлияло на вероятность подземных толчков у нас.
"По всему земному шару есть вопросы определенных зависимостей, например, космофизические или внутренние земные процессы. Но при этом есть разные сейсмические регионы, есть Анатолийский, который относиться к альпийско-гималайскому, и у них своя сейсмическая жизнь, а есть наш - это континентальная часть и Центрально-Азиатский регион. Влияние крупных сейсмический событий в Турции, Южной Америки или, к примеру, Юго-Восточной Азии для нас не столь значительно", - рассказал Нурсарсен Узбеков.
Сейсмолог также прокомментировал распространенное заблуждение о том, что землетрясения в Алматы происходят раз в 100-150 лет и сейчас как раз наступает такой период. По его словам, цикличность для отдельных сейсмоактивных регионов действительно была установлена и существуют определенные закономерности сейсмических процессов. Но при этом это не четкая закономерность и не какое-то правило. Такая цикличность может иметь определенные погрешности, к примеру, в Турции в прошлом крупное разрушительное землетрясение произошло в 1933 году, то есть 90 лет назад.
"Наши специалисты считают, что у нас такая цикличность раз в 120-130 лет, но это не означает, что именно в этот период должно что-то произойти. Это вероятность, тенденция того, что возможно усиление. Прошлые сильные землетрясения у нас были в 1887 и 1911 годах, то есть прошло как раз 120-130 лет, но это не означает, что сейчас наступит такой момент. Это зависит от многих процессов в земной коре и других факторов", - добавил сейсмолог.
Нурсарсен Узбеков также рассказал о том, в насколько сейсмичной зоне находится Алматы и какие районы можно считать более или менее опасными. В 2020 году институт составил новые карты сейсмомикрозонирования территории города. Это было необходимо для составления новых строительных норм. По обновленным картам всю территорию города отнесли к 9-10-балльной зоне. При это 10-балльная зона в основном охватывает всю южную или верхнюю часть города, условно по улице Абая. Севернее или ниже находится зона 9 баллов. При этом в каждой из этих частей в зависимости от грунтовых условий есть зоны с большей или меньшей сейсмичностью.
При этом через территорию города проходит около 17 крупных сейсмических разломов. Среди них Алматинский разлом (вдоль гор в верхней части города), Заилийский разом, Талгарский разлом (проходит через Кольсай), Жанатурмысский разлом (доходит до Дворца Республики), Боралдайский разлом в западной части города.
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