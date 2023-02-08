Строительство завода по переработке газа началось в Атырауской области

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Завод будет выпускать товарный газ, технический пропан-бутан, газовый конденсат, гранулированную серу, композит.
Об этом сообщает РСК Атырауской области со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя областного управления индустриально-инновационного развития Ризабека Мусагалиева.
Как отметил Р. Мусагалиев, завод по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется запустить в 2025 году в Макатском районе Атырауской области. Это в 12 километрах к северо-востоку от установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и в пяти километрах к югу от железнодорожной станции Ескене.
Проектная мощность – 719 млн кубометров товарного газа в год, 114 тыс. тонн технического пропан-бутана, 14 тыс. тонн газового конденсата, 204 тыс. тонн гранулированной серы. Согласно проектно-сметной документации, стоимость проекта составляет 500 млрд тенге. Целью строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган является увеличение ресурсной базы по добыче товарного газа в Казахстане и разработка новых подходов к регулированию рынка.
В приоритете – увеличение объемов добычи нефти на месторождении Кашаган и уменьшение объемов обратной закачки газа в землю. Реализация проекта окажет положительное влияние на социально-экономическую среду: в период строительства и эксплуатации будут введены дополнительные рабочие места, увеличатся налоговые платежи в государственный бюджет.
- После ввода в эксплуатацию завода мощность добычи нефти компанией NCOC увеличится с 425 000 до 450 000 баррелей в сутки. Проект соответствует требованиям нормативных экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных охранных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасность продукции для жизни, здоровья людей, охраны имущества и окружающей среды, – сказал Р.Мусагалиев.
Он отметил, что после запуска завода планируется обеспечить работой 600 человек. Завод будет выпускать товарный газ, технический пропан-бутан, газовый конденсат, гранулированную серу, композит.
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