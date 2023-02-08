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Что влияет на курс тенге, рассказали в Нацбанке

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Что влияет на курс тенге, рассказали в Нацбанке
Иллюстративное фото
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, из чего складывается курс тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы неоднократно заявляли, что курс тенге является свободно плавающим. Национальный банк не прогнозирует какой-то определенный курс, тем более не таргетирует его", - сказала Молдабекова в кулуарах Сената.

Она добавила, что курс тенге складывается из совокупности как внешних, так и внутренних факторов

"Внешний фактор - это прежде всего цена на нефть, наш основной экспортируемый ресурс. Также из внешних факторов наиболее актуальными сейчас являются геополитическая ситуация и отношение рынка к развитым и развивающим валютам. Например, в прошлом году на фоне повышения ставки федеральным резервным банком США доллар сильно укреплялся, а валюты развивающихся стран ослаблялись. В этом году сентимент меняется, то есть глобальные инвесторы более положительно смотрят на развивающимися страны. Это тоже очень важный фактор для тенге", - отметила Алия Молдабекова.

Она также высказалась о внутренних факторах, влияющих на курс.

"Внутренние факторы тоже оказывают большое влияние на тенге. Это прежде всего локальные факторы, например, налоговая неделя. Это период, когда наши экспортеры больше продают иностранной валюты, в эти периоды тенге укрепляется", - заключила заместитель главы Нацбанка.


Источник: tengrinews.kz
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