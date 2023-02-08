Казахстанские полицейские переходят на новые видеожетоны

Полицию Казахстана планируют оснастить новыми видеожетонами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным министерства, сейчас каждый патрульный оснащен персональным видеожетоном, но новые, более современные видеокомплексы со специальным программным обеспечением уже используют сотрудники в Астане, Алматы и Петропавловске.
Отмечается, что полицейские не смогут самовольно отключить видео или звук на новых жетонах. Кроме того, к камере в режиме онлайн дистанционно смогут подключиться проверяющие. Также, по данным МВД, устройства позволяют отслеживать нахождение сотрудников и их отклонение от маршрута патрулирования.
Благодаря жетонам полицейские записывают факт дачи взятки патрульным. К примеру, 3 февраля в Карагандинской области возбудили дело в отношении водителя, который хотел подкупить правоохранителя за несоставление протокола за нарушение ПДД.
"5 февраля в Шетском районе этой же области пресечен аналогичный факт. Водитель, выехавший на встречную полосу, просил патрульного отпустить его за деньги. Дело также расследуется", - отметили в МВД.
В министерстве отмечают, что цифровые технологии повышают эффективность работы сотрудников полиции и снижают коррупционные риски.
В 2020 году мы писали, как по правилам сотрудники должны использовать видеожетоны. Тогда в полиции сообщали, что правоохранители имеют возможность самостоятельно отключить видеорегистратор. Однако согласно требованию МВД самовольное отключение и удаление имеющейся записи не допускается. В случае самовольного отключения видеорегистратора полицейский привлекается к дисциплинарной ответственности.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.