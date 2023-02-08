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Казахстанские полицейские переходят на новые видеожетоны

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Казахстанские полицейские переходят на новые видеожетоны
Кадр видео
Полицию Казахстана планируют оснастить новыми видеожетонами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным министерства, сейчас каждый патрульный оснащен персональным видеожетоном, но новые, более современные видеокомплексы со специальным программным обеспечением уже используют сотрудники в Астане, Алматы и Петропавловске.

Отмечается, что полицейские не смогут самовольно отключить видео или звук на новых жетонах. Кроме того, к камере в режиме онлайн дистанционно смогут подключиться проверяющие. Также, по данным МВД, устройства позволяют отслеживать нахождение сотрудников и их отклонение от маршрута патрулирования.

Благодаря жетонам полицейские записывают факт дачи взятки патрульным. К примеру, 3 февраля в Карагандинской области возбудили дело в отношении водителя, который хотел подкупить правоохранителя за несоставление протокола за нарушение ПДД.

"5 февраля в Шетском районе этой же области пресечен аналогичный факт. Водитель, выехавший на встречную полосу, просил патрульного отпустить его за деньги. Дело также расследуется", - отметили в МВД.

В министерстве отмечают, что цифровые технологии повышают эффективность работы сотрудников полиции и снижают коррупционные риски.

В 2020 году мы писали, как по правилам сотрудники должны использовать видеожетоны. Тогда в полиции сообщали, что правоохранители имеют возможность самостоятельно отключить видеорегистратор. Однако согласно требованию МВД самовольное отключение и удаление имеющейся записи не допускается. В случае самовольного отключения видеорегистратора полицейский привлекается к дисциплинарной ответственности.



Источник: tengrinews.kz
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