Казахстанские полицейские переходят на новые видеожетоны

Полицию Казахстана планируют оснастить новыми видеожетонами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.По данным министерства, сейчас каждый патрульный оснащен персональным видеожетоном, но новые, более современные видеокомплексы со специальным программным обеспечением уже используют сотрудники в Астане, Алматы и Петропавловске.Отмечается, что полицейские не смогут самовольно отключить видео или звук на новых жетонах. Кроме того, к камере в режиме онлайн дистанционно смогут подключиться проверяющие. Также, по данным МВД, устройства позволяют отслеживать нахождение сотрудников и их отклонение от маршрута патрулирования.Благодаря жетонам полицейские записывают факт дачи взятки патрульным. К примеру, 3 февраля в Карагандинской области возбудили дело в отношении водителя, который хотел подкупить правоохранителя за несоставление протокола за нарушение ПДД."5 февраля в Шетском районе этой же области пресечен аналогичный факт. Водитель, выехавший на встречную полосу, просил патрульного отпустить его за деньги. Дело также расследуется", - отметили в МВД.В министерстве отмечают, что цифровые технологии повышают эффективность работы сотрудников полиции и снижают коррупционные риски.В 2020 году мы писали, как по правилам сотрудники должны использовать видеожетоны. Тогда в полиции сообщали, что правоохранители имеют возможность самостоятельно отключить видеорегистратор. Однако согласно требованию МВД самовольное отключение и удаление имеющейся записи не допускается. В случае самовольного отключения видеорегистратора полицейский привлекается к дисциплинарной ответственности.