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Миллион долларов для помощи Турции - правительство приняло постановление

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Миллион долларов для помощи Турции - правительство приняло постановление
Фото: primeminister.kz
В соответствии с поручением Главы государства миллион долларов в качестве гуманитарной помощи выделен Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Соответствующее постановление принято правительством Казахстана 8 февраля 2023 года.

"Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


Источник: tengrinews.kz
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