Миллион долларов для помощи Турции - правительство приняло постановление

В соответствии с поручением Главы государства миллион долларов в качестве гуманитарной помощи выделен Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.



Соответствующее постановление принято правительством Казахстана 8 февраля 2023 года.



"Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в свою очередь внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.



Постановление вводится в действие со дня его подписания.