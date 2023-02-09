Казахстан направит помощь Сирии - поручение Токаева

Глава государства заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президента проинформировали об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.



Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти четырех выживших. Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.



"Президент также поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.



Кроме того, по поручению Главы государства группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.



Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.