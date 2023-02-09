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Казахстан направит помощь Сирии - поручение Токаева

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Казахстан направит помощь Сирии - поручение Токаева
Фото ©РИА Новости
Глава государства заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президента проинформировали об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями. К настоящему времени удалось спасти четырех выживших. Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.

"Президент также поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению Главы государства группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.

Напомним, два сильных толчка в понедельник, 6 февраля, потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.


Источник: tengrinews.kz
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