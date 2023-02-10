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Тело второго казахстанца - Мирболата Курмашева нашли под обломками в Турции

Просмотров:585 Опубликовано: Сегодня, 07:58
Тело второго казахстанца - Мирболата Курмашева нашли под обломками в Турции
Фото РИА Новости
Казахстанские спасатели в ходе поисковых работ в полностью разрушенном здании в городе Антакья в провинции Хатай обнаружили и извлекли тело второго гражданина Казахстана - Мирболата Курмашева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС Казахстана.

В ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.

Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала.

Ранее, в четверг, казахстанские спасатели при разборе завалов полностью разрушенного шестиэтажного дома в Антакье обнаружили тело гражданина Казахстана Адиля Кадырбекова.


Источник: Tengrinews.kz
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