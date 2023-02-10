Павлодар. 10 февраля. КазТАГ – Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов признан виновным по двум делам, передает КазТАГ.



«В Специализированном суде по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрены два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области за неэффективное планирование и использование бюджетных средств – по статье 234-1 КоАП РК», – сообщили в пресс-службе суда в пятницу.



Установлено, что департамент полиции нарушил законодательство при планировании бюджетных средств. Были завышены натуральные нормы при приобретении кормов для служебных животных.



В 2021 году на приобретение кормов для служебных животных выделили Т60 872 100.



«Однако в нарушение норм департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму Т10 693 000», – дополнили в суде.



В 2022 году на приобретение кормов для служебных животных выделены средства в сумме Т13 394 000. Сверх нормы запланированы оказались корма для 18 лошадей на Т8 503 400.



Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств.



«Вина бывшего начальника департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами», – отметили в суде.



Виновному назначено взыскание в виде административного штрафа в размере Т214 410 по каждому делу.



Также судом вынесено частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.



Нурлан Масимов, который приходится двоюродным братом экс-председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову, был снят с должности главы ДП Павлодарской области 15 января после массовых беспорядков в стране. Данный пост он занимал с ноября 2019 года. 22 апреля стало известно, что суд санкционировал арест Нурлана Масимова по делу о коррупции. 22 апреля стало известно, что Нурлан Масимов объявлен в розыск. 13 мая стало известно, что по данному делу задержаны экс-замглавы полиции и ряд бизнесменов.



Сам экс-глава КНБ Карим Масимов в настоящее время вместе с рядом своих бывших заместителей находится под арестом.