Павлодар. 10 февраля. КазТАГ – Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов признан виновным по двум делам, передает КазТАГ.
«В Специализированном суде по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрены два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области за неэффективное планирование и использование бюджетных средств – по статье 234-1 КоАП РК», – сообщили в пресс-службе суда в пятницу.
Установлено, что департамент полиции нарушил законодательство при планировании бюджетных средств. Были завышены натуральные нормы при приобретении кормов для служебных животных.
В 2021 году на приобретение кормов для служебных животных выделили Т60 872 100.
«Однако в нарушение норм департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму Т10 693 000», – дополнили в суде.
В 2022 году на приобретение кормов для служебных животных выделены средства в сумме Т13 394 000. Сверх нормы запланированы оказались корма для 18 лошадей на Т8 503 400.
Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств.
«Вина бывшего начальника департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами», – отметили в суде.
Виновному назначено взыскание в виде административного штрафа в размере Т214 410 по каждому делу.
Также судом вынесено частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.
Нурлан Масимов, который приходится двоюродным братом экс-председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову, был снят с должности главы ДП Павлодарской области 15 января после массовых беспорядков в стране. Данный пост он занимал с ноября 2019 года. 22 апреля стало известно, что суд санкционировал арест Нурлана Масимова по делу о коррупции. 22 апреля стало известно, что Нурлан Масимов объявлен в розыск. 13 мая стало известно, что по данному делу задержаны экс-замглавы полиции и ряд бизнесменов.
Сам экс-глава КНБ Карим Масимов в настоящее время вместе с рядом своих бывших заместителей находится под арестом.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.