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Масимов признан виновным по двум делам

Просмотров:809 Опубликовано: Вчера, 16:30
Масимов признан виновным по двум делам
Фото из открытых источников
Павлодар. 10 февраля. КазТАГ – Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов признан виновным по двум делам, передает КазТАГ.

«В Специализированном суде по административным правонарушениям города Павлодара рассмотрены два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области за неэффективное планирование и использование бюджетных средств – по статье 234-1 КоАП РК», – сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

Установлено, что департамент полиции нарушил законодательство при планировании бюджетных средств. Были завышены натуральные нормы при приобретении кормов для служебных животных.

В 2021 году на приобретение кормов для служебных животных выделили Т60 872 100.

«Однако в нарушение норм департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму Т10 693 000», – дополнили в суде.

В 2022 году на приобретение кормов для служебных животных выделены средства в сумме Т13 394 000. Сверх нормы запланированы оказались корма для 18 лошадей на Т8 503 400.

Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

«Вина бывшего начальника департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами», – отметили в суде.

Виновному назначено взыскание в виде административного штрафа в размере Т214 410 по каждому делу.

Также судом вынесено частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.

Нурлан Масимов, который приходится двоюродным братом экс-председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову, был снят с должности главы ДП Павлодарской области 15 января после массовых беспорядков в стране. Данный пост он занимал с ноября 2019 года. 22 апреля стало известно, что суд санкционировал арест Нурлана Масимова по делу о коррупции. 22 апреля стало известно, что Нурлан Масимов объявлен в розыск. 13 мая стало известно, что по данному делу задержаны экс-замглавы полиции и ряд бизнесменов.

Сам экс-глава КНБ Карим Масимов в настоящее время вместе с рядом своих бывших заместителей находится под арестом.


Источник: kaztag.kz
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