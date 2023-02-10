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"Хотят доказать, что уже взрослые": гинеколог обеспокоена ростом числа беременных школьниц

Просмотров:506 Опубликовано: Вчера, 17:29
"Хотят доказать, что уже взрослые": гинеколог обеспокоена ростом числа беременных школьниц
Фото из открытых источников
Главный внештатный детский гинеколог управления общественного здравоохранения Астаны Наталья Мунько подняла проблему ранней беременности на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций. Чаще всего, по ее словам, подростки беременеют в 15-17 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила гинеколог, в современном мире наблюдается тенденция к ранним сексуальным отношениям, а половые связи до брака считаются уже нормой.

- В настоящее время увеличивается число девушек, которые в период обучения в средней школе становятся беременны. Этот возраст характеризуется отсутствием опыта и молодостью, поэтому в обществе появилась молодежная группа, которая состоит из юных матерей. При этом они отстранены от семьи, школы, близкого окружения и нередко от общества в целом. Несовершеннолетние матери в силу неблагоприятных медицинских, психологических, социальных последствий беременности и деторождения остаются без соответствующей поддержки, - рассказала Наталья Мунько.

По медицинским меркам считается, что юная беременная – это девушка до 18 лет. Но чаще всего, по словам Натальи Мунько, это подростки 15-17 лет. Это период переходного возраста, когда происходит гормональная перестройка, после которой считается, что женский организм полностью созревает и готов к вынашиванию и рождению ребенка.

- У нынешних подростков половое созревание наступает в 12 лет и сексуальное влечение возникает достаточно рано. И родители просто не успевают поговорить с ребенком на эту тему. Это приводит к неприятным последствиям: беременность, инфекции, венерические заболевания. Со стороны родителей наблюдается отстранение от вопросов полового воспитания. Они считают, что этим должны заниматься школа, врачи, другие люди. А информацию подросток получает из СМИ, интернета. Многие юные матери отказываются от своих детей, в основном это девушки 15-18 лет. Часто на несовершеннолетних оказывают давление родители. Они тоже настаивают на прерывание беременности, - рассказала Наталья Мунько.

Помимо отсутствия полового воспитания, причинами ранней беременности она также назвала:

- физиологические особенности подросткового возраста, гормональную перестройку организма, гиперсексуальность;
- отсутствие знаний о контрацепции, отсутствие средств на их приобретение, страх перед покупкой, неумение их использовать, стеснение в их хранении в домашних условиях, нежелание их использовать;
- насилие в семье или сексуальное насилие;
- психологические особенности подросткового возраста, попытки подростков соответствовать "нормам" современности, любопытство, стремление стать взрослым.

- Бывает, что девочка в 14 лет хочет просто доказать, что она уже взрослая и может стать взрослой. Или удержать юношу хочет, думает, что готова к самостоятельной жизни. Но это обманчивое чувство, - говорит Наталья Мунько.

Врач призвала родителей не стесняться заниматься половым воспитанием детей и говорить с ними о важности контрацептивов.

В Казахстане ежегодно беременеют тысячи несовершеннолетних девушек. Некоторые из них делают аборт. Другие, родив, отказываются или вовсе выбрасывают младенца. Конечно, есть и те, кто воспитывает своего ребенка, оставив за бортом учебу в школе и университете.


Источник: zakon.kz
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