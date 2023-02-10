"Хиджама запрещена". Видео с надрезами на лице ребенка прокомментировал Минздрав

В Министерстве здравоохранения озвучили результаты проверки учреждения, где новорожденного "лечили" надрезами лезвием на лице (хиджама), передает Tengrinews.kz.



"По данному видео, которое было размещено в социальных сетях, была проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области. Проверка уже завершена. По ее итогам нами было выявлено, что это была незаконная медицинская деятельность.



Эту методику - хиджаму - осуществляла медсестра, не имея лицензии на свою организацию. Она также не имела сертификат, обязательный для допуска к клинической деятельности", - сообщила исполняющая обязанности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова.



По ее информации, по результатам проверки был наложен административный штраф.



"Материалы направлены в прокуратуру, Департамент полиции, а также мы планируем направить эти материалы в ювенальную полицию. Данная методика не является медицинской услугой - то, как было проведено инвазивное вмешательство в данной клинике, и провела его медсестра. Мы наложили штраф на незаконную медицинскую деятельность. Но тем нее менее сейчас с нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду", - сказала она.



Представитель Минздрава добавила, что все виды медицинской деятельности должны лицензироваться.



"Также предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе иглотерапия, фитотерапия и другие. Хиджамы в данном перечне нет, поэтому мы на сегодня это трактуем как незаконную деятельность. Хиджама запрещена", - заключила Ахметниязова.



Напомним, казахстанцев возмутили шокирующие кадры. Правозащитники опубликовали фотографии процедуры хиджама, которую применяют к грудным младенцам в Атырау. Фотографии вызвали резонанс в обществе и возмущение медицинских работников и ученых.