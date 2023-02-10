Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Хиджама запрещена". Видео с надрезами на лице ребенка прокомментировал Минздрав

Просмотров:466 Опубликовано: Вчера, 19:21
"Хиджама запрещена". Видео с надрезами на лице ребенка прокомментировал Минздрав
Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения озвучили результаты проверки учреждения, где новорожденного "лечили" надрезами лезвием на лице (хиджама), передает Tengrinews.kz.

"По данному видео, которое было размещено в социальных сетях, была проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области. Проверка уже завершена. По ее итогам нами было выявлено, что это была незаконная медицинская деятельность.

Эту методику - хиджаму - осуществляла медсестра, не имея лицензии на свою организацию. Она также не имела сертификат, обязательный для допуска к клинической деятельности", - сообщила исполняющая обязанности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Лаура Ахметниязова.

По ее информации, по результатам проверки был наложен административный штраф.

"Материалы направлены в прокуратуру, Департамент полиции, а также мы планируем направить эти материалы в ювенальную полицию. Данная методика не является медицинской услугой - то, как было проведено инвазивное вмешательство в данной клинике, и провела его медсестра. Мы наложили штраф на незаконную медицинскую деятельность. Но тем нее менее сейчас с нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду", - сказала она.

Представитель Минздрава добавила, что все виды медицинской деятельности должны лицензироваться.

"Также предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована, в том числе иглотерапия, фитотерапия и другие. Хиджамы в данном перечне нет, поэтому мы на сегодня это трактуем как незаконную деятельность. Хиджама запрещена", - заключила Ахметниязова.

Напомним, казахстанцев возмутили шокирующие кадры. Правозащитники опубликовали фотографии процедуры хиджама, которую применяют к грудным младенцам в Атырау. Фотографии вызвали резонанс в обществе и возмущение медицинских работников и ученых.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика