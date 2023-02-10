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Международный аэропорт Уральска купила российская компания

Просмотров:569 Опубликовано: Вчера, 20:57
Международный аэропорт Уральска купила российская компания
Фото: aeroport.kz
УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", компании – оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год. Российский холдинг заявил о том, что намерен развивать его в качестве транзитного хаба.

"Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб. Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла", – говорится в сообщении компании.

Также в компании отметили, что в 2022 году в Уральске уже построен новый пассажирский терминал. Инвестиции будут направлены в основном в спецтехнику, технологии и сервисы.

Собственниками ТОО "Международный аэропорт "Орал" выступают российское АО "Ретранс", ТОО "Уральск менеджмент" и казахстанский предприниматель Даулетхан Килыбаев. По данным "Уральской недели", ТОО "Уральск менеджмент" принадлежит Сергею Артюгину. У него также есть компания Caspian Solar, занимающаяся солнечной энергетикой. Даулетхан Килыбаев занимал руководящие должности в Банке развития Казахстана, АО "Казазот".

АО УК "Аэропорты Регионов" – российский аэропортовый холдинг, осуществляющий управление региональными аэропортами на территории России. В настоящее время в холдинг входят следующие аэропорты:

Аэропорт "Кольцово" (г. Екатеринбург),
Аэропорт "Курумоч" (г. Самара),
Аэропорт "Чкалов" (г. Нижний Новгород),
Аэропорт "Платов" (г. Ростов-на-Дону),
Аэропорт "Гагарин" (г. Саратов),
Аэропорт "Елизово" (г. Петропавловск-Камчатский),
Аэропорт "Новый Уренгой" (г. Новый Уренгой),
Аэропорт "Ремезов" (г. Тобольск).

Генеральным директором является Евгений Чудновский. Штаб-квартира компании расположена в Москве.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Aleksa-N (Посетители) Вчера, 23:26
В 2020 году продали Алматинский аэропорт Туркам, теперь этот продали.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Банкир
  • БО
  • GIBSON.SG
 Darkman (Посетители) Вчера, 22:49
Да ппц. Как можно стратегический объект нации продавать другой стране?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Василий Кравчук
  • Ну Ну
  • ak12
  • Банкир
  • БО
  • GIBSON.SG
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:15
Ввиду геополитических движений в мире адекватность данной сделки вызывает недоумение.
 
 

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