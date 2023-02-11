Руководителя АО "Павлодарэнерго" уволили по требованию Романа Скляра

Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



В первую очередь первый заместитель премьер-министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.



"Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтобы в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", – сказал Роман Скляр.



Он заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и членом Совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.



Отметим, что в рамках рабочей поездки в Экибастуз Роман Скляр посетит социальные объекты города и проведет ряд встреч.



Напомним, в начале января в Павлодаре порыв на сетях теплоснабжения оставил в мороз без отопления два многоэтажных и четыре частных жилых дома.