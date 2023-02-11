Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Руководителя АО "Павлодарэнерго" уволили по требованию Романа Скляра

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Руководителя АО "Павлодарэнерго" уволили по требованию Романа Скляра
Фото pavlodarnews.kz
Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В первую очередь первый заместитель премьер-министра поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра.

"Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтобы в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", – сказал Роман Скляр.

Он заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и членом Совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Экибастуз Роман Скляр посетит социальные объекты города и проведет ряд встреч.

Напомним, в начале января в Павлодаре порыв на сетях теплоснабжения оставил в мороз без отопления два многоэтажных и четыре частных жилых дома.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика