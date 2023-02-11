В продажу поступил лук из хранилищ. В Минторговли назвали цену

В регионы Казахстана в продажу поступил лук из заполненных осенью складов. В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что в магазинах он будет стоить 125 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.



Исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков совместно с представителями областного акимата посетили склады крестьянских хозяйств Жамбылской области для осмотра наличия и состояния хранящегося лука.



Всего на складах области сейчас насчитывается около 38 тысяч тонн лука. Его закупили осенью, сегодня этот овощ реализовали порядка 40 торговым объектам по цене 115 тенге за килограмм, а магазины в свою очередь продают лук по 128 тенге за килограмм, пояснили в Минторговли.



Глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев заверил, что запасов лука достаточно, не только для обеспечения торговых объектов Жамбылской области, но и для поставок в другие регионы.



"Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе премьер-министр дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране", – сказал Айдар Абилдабеков.