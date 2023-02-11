54 казахстанца с двойным гражданством задержали сотрудники КНБ

Сотрудники Погранслужбы обнаружили 54 граждан, которые имели казахстанское гражданство и гражданство еще одной страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



В январе 2023 года Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска выявила 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство.



Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая.



Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.



КНБ заверили, что Пограничная служба продолжит усиленную работу по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.