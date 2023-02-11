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54 казахстанца с двойным гражданством задержали сотрудники КНБ

Просмотров:652 Опубликовано: Сегодня, 13:14
54 казахстанца с двойным гражданством задержали сотрудники КНБ
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сотрудники Погранслужбы обнаружили 54 граждан, которые имели казахстанское гражданство и гражданство еще одной страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В январе 2023 года Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска выявила 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство.

Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая.

Задержанные лица переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

КНБ заверили, что Пограничная служба продолжит усиленную работу по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • дорожник
 Базелик (Посетители) Сегодня, 18:15
Ха, ха, ха десятки официальных лиц в Астане и Алматы имеют двойное граждансктво и ничего же все молчат. Вот и я молчу
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:28
Знакомая ситуация. Середина ночи, погранпереход Аксарайск, казахстанская сторона. После проверки российских паспортов пассажиров поезда, из вагона вызывают мою дочь и ещё одну девушку. Сообразив в чём дело, лихорадочно ищу справку о сдаче её каз.паспорта в консульство в Москве, нахожу, отношу погранцам, забираю дочь и возвращаюсь в вагон, досыпать сон. Угроза астрономического штрафа миновала. Девушку из соседнего купе мурыжили ещё с полчаса. Одного парня с надорванной страницей в паспорте, ехавшего вместе с командой на соревнования в Атырау, вообще ссадили с поезда, а команду после отстранили от состязаний ввиду нехватки численности.Нужно относится к документам серьёзно.

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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