В акимате ответили на требования работников месторождения Тенгиз

200 работников ТОО на месторождении Тенгиз собрались с вопросом к работодателям из-за разных размеров разовой премии. В акимате создали спецкомиссию для решения вопроса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.



Сегодня в 10:30 во время перерыва собрались 200 работников ТОО Senimndi Kurylys, задействованные на 42-м участке Завода третьего поколения Тенгизского месторождения, требуя разъяснения касательно единовременного премирования работников, принятых на работу до 31 декабря 2022 года.



По поручению акимата Атырауской области на месторождении Тенгиз создана специальная комиссия под председательством акима Жылыойского района Каражанова.



В состав комиссии вошли представители ТОО "Тенгизшевройл", руководство и рабочие Senimdi Kurylys, сотрудники управление государственной инспекции труда Атырауской области.



Об итогах работы комиссии будет сообщено дополнительно.



В ТОО "Тенгизшевройл" также прокомментировали инцидент.



"Сотрудники подрядной организации выразили озабоченность по поводу единоразового вознаграждения. ТШО был проинформирован, что руководство компании-подрядчика принимает незамедлительные решения возникшего вопроса", - отметили в компании.



В компании пояснили, что 500 тысяч тенге получают работники компаний, у которых не было повышения зарплаты на 8,4 процента. А те работники компаний, где было повышение заработной платы получают по 300 тысяч тенге.



"Именно таким образом получается сохранить равенство в выплатах всем работникам, которым положен этот бонус! Этот бонус выплачивается только один раз! Если вы получили 300 тысяч тенге, это не значит, что ваша компания вас обманула и присвоила деньги", - пояснили в компании.