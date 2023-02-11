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Министр обороны пообещал поднять оклады военных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Министр обороны пообещал поднять оклады военных
Фото предоставлены пресс-службой Министерства обороны
Министр обороны Руслан Жаксылыков на встрече в Алматы рассказал о планах по повышению оклада военнослужащих Вооруженных сил и гражданского персонала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра, в 2023 году будут увеличены должностные оклады летного состава. Также рассматривается возможность роста денежного довольствия военных медицинских работников и гражданских преподавателей военных вузов до уровня заработной платы учреждений гражданского профиля.

В течение 2023 года по аналогии с Национальной гвардией МВД предусмотрено повышение выплаты военнослужащим в размере трехкратного денежного содержания при ликвидации последствий ЧС.

C 2024 года запланировано увеличение тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов и окладов военнослужащих по воинскому званию на 30 процентов.

По словам Жаксылыкова, прорабатывается право предоставления пенсионных выплат военнослужащим, уволенным с воинской службы по истечении срока контракта при наличии выслуги 25 лет и более, назначения государственной базовой пенсионной выплаты военнослужащим, уволенным со службы после 1 января 2016 года, использования получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений из ГНПФ без каких-либо ограничений.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что должностные оклады летного состава ВС и Национальной гвардии повысят с 1 января 2023 года. Однако, по данным пресс-службы, увеличение пока не произошло.


Источник: Tengrinews.kz
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