Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
Фото с сайта tengrinews.kz
Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 февраля 2023 года в 08 часов 10 минут 58 секунд алматинского времени (12 февраля 2023 года в 02 часов 10 минут 58 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 километрах на восток от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Энергетический класс землетрясения - 8.4.
Магнитуда MPV - 3.8.
Координаты эпицентра - 43.35° с.ш. 80.65° в.д.
Глубина - 15 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика