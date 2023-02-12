Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 февраля 2023 года в 08 часов 10 минут 58 секунд алматинского времени (12 февраля 2023 года в 02 часов 10 минут 58 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 километрах на восток от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".



Энергетический класс землетрясения - 8.4.

Магнитуда MPV - 3.8.

Координаты эпицентра - 43.35° с.ш. 80.65° в.д.

Глубина - 15 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.