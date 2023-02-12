Генконсульство РК обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в Турции

Генеральное консульство в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным генерального консульства, в настоящее время наблюдается рост числа пострадавших от землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года в юго-восточной части Турции.



"В этой связи президент Турции сообщил, что высшие учебные заведения (вуз) страны переходят на онлайн-обучение. Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений. Данное объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах/общежитиях. Соответственно, сохраняется возможность онлайн-обучения находясь в самой Турции", - говорится в сообщении.



Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:



Провинции, относящиеся к посольству в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан:



1. Консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41.

2. Третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07.

3. Помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04.

4. Дежурный комендант - +90 312 491 91 00.

Электронная почта: ankara@mfa.kz.



Провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин:



1. Вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75.

2. Сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11.

3. Дежурный комендант - +90 242 324 26 11.

Электронная почта: antalya@mfa.kz.



Провинции, относящиеся к генеральному консульству Казахстана в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын:



1. Консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86.

2. Консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77.

3. Дежурный комендант - +90 212 662 53 47.

Электронная почта: istanbul@mfa.kz.