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Генконсульство РК обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в Турции

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Генконсульство РК обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в Турции
Иллюстративное фото
Генеральное консульство в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным генерального консульства, в настоящее время наблюдается рост числа пострадавших от землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года в юго-восточной части Турции.

"В этой связи президент Турции сообщил, что высшие учебные заведения (вуз) страны переходят на онлайн-обучение. Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений. Данное объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах/общежитиях. Соответственно, сохраняется возможность онлайн-обучения находясь в самой Турции", - говорится в сообщении.

Контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:

Провинции, относящиеся к посольству в Анкаре: Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан:

1. Консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41.
2. Третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07.
3. Помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04.
4. Дежурный комендант - +90 312 491 91 00.
Электронная почта: ankara@mfa.kz.

Провинции, относящиеся к генеральному консульству в Анталье: Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин:

1. Вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75.
2. Сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11.
3. Дежурный комендант - +90 242 324 26 11.
Электронная почта: antalya@mfa.kz.

Провинции, относящиеся к генеральному консульству Казахстана в Стамбуле: Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын:

1. Консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86.
2. Консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77.
3. Дежурный комендант - +90 212 662 53 47.
Электронная почта: istanbul@mfa.kz.


Источник: tengrinews.kz
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