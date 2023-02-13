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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил заместитель премьера, с прошлого года реализуется дорожная карта по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022-2025 годы. В 2021 году изменены названия 68 населенных пунктов и их 572 составных частей.

"Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований. При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования", - говорится в документе.

Отмечается, что в сентябре 2021 года Республиканской ономастической комиссией был сформирован список исторических личностей из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества. При смене имен ономастические комиссии используют имена, включенные в этот список.

Ранее сообщалось, что в Астане будут переименованы несколько улиц.

Кроме того, депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что в стране есть определенные запросы граждан о переименовании улиц Назарбаева.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:39
Вот про "мнение местных жителей" очень интересно - где и когда оно будет публиковаться и обсуждаться?
Более чем уверен, что решение о переименовании не только политически устаревших названий, но и к примеру какой-нибудь улочки с абсолютно не политическим названием, типа Весенняя, будет как раньше "по многочисленным просьбам трудящихся"
 
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  • Tankushka
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  • Ohotnik
 alixah (Посетители) Сегодня, 15:35
Других проблем нет больше.
 
 

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