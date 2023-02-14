Нацфонд - детям. На что можно будет потратить деньги

В Министерстве финансов выработали подходы по запуску проекта "Национальный фонд – детям" с 2024 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как заявил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, Национальным банком будет производиться расчет 50 процентов инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы.



Ставку инвестдохода предлагается определить на уровне среднегодового значения за предыдущие 18 лет к отчетному периоду, где прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3500 долларов.



"При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов - АО "Отбасы банк", АО "Финансовый центр", банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать ЕНПФ. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения", - сообщил Темирбеков во время обсуждений в Сенате.



Вице-министр финансов напомнил, что участниками проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан.



При этом, уточняется, что выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах.



"При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства - на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом, планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются", - добавил Даурен Темирбеков.



Также в рамках проекта предлагается:



- если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается. Средства перераспределяются между всеми детьми.

- если ребенок до 18 лет покидает страну, не меняя гражданство, право требования на выплаты сохраняется.

- при достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет;

- при невостребовании средств в течение 5-10 лет предлагается средства на счете переводить на пенсионный счет;

- предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством;

- в случае недееспособности ребенка, предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке установленном законодательством.



Ранее Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, когда и как будут начислять деньги казахстанским детям до 18-летия в рамках программы "Нацфонд - детям".