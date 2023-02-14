Родители пытались продать новорожденного сына за 2 миллиона в Алматы

В Алматы родители пытались продать своего новорожденного сына за 2 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Оперативники УБОП и полицейские провели спецоперацию в Алмалинском районе под координацией прокуратуры.



"Задержаны гражданка Б. 1998 года рождения и ее супруг – гражданин Б. 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 миллиона тенге", - сообщили в полиции.



Отмечается, что "покупателей" для еще не родившегося ребенка супруги искали заранее.



"Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 135 УК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.



Отметим, у супружеской пары подрастают двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.



Это не первый случай продажи детей. Аналогичным образом в августе прошлого года свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Они также оценили ребенка в 2 миллиона тенге.



Также летом прокуратура Алматы нашла целый сайт по продаже новорожденных детей. Молодые женщины, желавшие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести". На сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом.