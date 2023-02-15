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Только треть граждан может поехать за рубеж? Сколько выдано паспортов в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:50
Только треть граждан может поехать за рубеж? Сколько выдано паспортов в Казахстане
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Редакция Tengritravel.kz обратилась с запросом в Министерство внутренних дел с целью узнать, сколько казахстанцев решили получить загранпаспорта на сегодняшний день.

Отметим, что оформление заграничного паспорта не является обязательным в Казахстане. Документ необходим лишь для выезда за пределы страны.

По данным ведомства, с 1 февраля по 13 февраля в Казахстане выдали 133 634 заграничных паспорта.

"Всего в Казахстане насчитывается 5 974 698 действующих паспортов", - сообщили редакции в министерстве.

Между тем, согласно официальным данным Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 января составляет 19 миллионов 765 тысяч 4 человека. Можно сделать вывод: у 13 миллионов 779 тысяч 306 казахстанцев (или 69,8 процента населения) нет заграничных паспортов.

Без паспорта - с удостоверением личности - казахстанцы могут въехать только в Россию и Кыргызстан. А ранее мы рассказывали, в какие страны казахстанцы могут поехать без визы в 2023 году.

Напомним, в 2018 году МВД внесло поправки в законодательство по отмене вклеивания фотографий детей в паспорта родителей при выезде за границу.

Таким образом, с 1 января 2019 года казахстанских детей до 16 лет обязали иметь собственные заграничные паспорта при выезде за пределы страны.

Для справки: услуга получения паспорта недоступна онлайн - для этого нужно обращаться в ЦОН. Госпошлина за изготовление паспорта составляет 8 МРП - 27 600 тенге. Стандартный срок оказания услуги - 15 рабочих дней.


Источник: Tengrinews.kz
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