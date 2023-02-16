Еще один казахстанец умер от коронавируса

Один человек скончался от коронавируса в Казахстане за сутки. Об этом стало известно из данных Минздрава, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что за сутки, 15 февраля, в Казахстане коронавирусом заразилось 105 человек. Еще 17 обратились за помощью с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-тесте.



Также 14 февраля один пациент с коронавирусом скончался.



На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится - 125 пациент, на амбулаторном - 1 465 пациент.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



- в тяжелом состоянии – 3 пациентa,

- в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.