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Еще один казахстанец умер от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Еще один казахстанец умер от коронавируса
.
Один человек скончался от коронавируса в Казахстане за сутки. Об этом стало известно из данных Минздрава, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что за сутки, 15 февраля, в Казахстане коронавирусом заразилось 105 человек. Еще 17 обратились за помощью с ковидной пневмонией при отрицательном ПЦР-тесте.

Также 14 февраля один пациент с коронавирусом скончался.

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится - 125 пациент, на амбулаторном - 1 465 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


Источник: Tengrinews.kz
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