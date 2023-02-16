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Запрет на ввоз авто без кнопки SOS продлили еще на год по инициативе Казахстана

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Запрет на ввоз авто без кнопки SOS продлили еще на год по инициативе Казахстана
Фото из открытых источников
По инициативе Казахстана совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на один год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает Zakon.kz.

На сайте primeminister.kz отмечается, что казахстанскую сторону на заседании возглавлял заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
Запрет на ввоз авто без кнопки SOS продлили еще на год

Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза.

Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.

При этом на граждан, кто приобретал транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось, для них был предусмотрен переходный период, до 1 февраля 2023 года. Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год. Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года.

Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств-членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года. Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.

Также на Совете ЕЭК внесли ряд уточнений в перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе. Для снижения рисков проникновения и распространения на территории Союза капрового жука установлены специальные карантинные фитосанитарные требования по его отсутствию. Внесены изменения в перечень изъятий Республики Казахстан в отношении контейнеров и частей газовых турбин мощностью более 5000 кВТ, но не более 50000 Квт, в технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".


Источник: zakon.kz
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