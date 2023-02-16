ЧП в Экибастузе: пожилая пара погибла в своем доме

Пенсионеры найдены мертвыми в частном доме, затопленном в результате порыва на внутридомовых сетях в Экибастузе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Погибшими оказались 63-летний инвалид первой группы по зрению Александр Сергиенко и его супруга Анна. Как рассказал сын погибших Сергей Сергеенко, дом по улице Бухар Жырау, 212, где жили родители, находится в районе местной ТЭЦ и двор не раз подтапливало из-за повреждений на теплосетях. В последний раз заявку на ремонт супруги подали еще в январе этого года, но помощи так и не дождались.



"Утром 13 февраля мне позвонили из полиции и сказали, что мои родители погибли и мне срочно нужно приехать. Я сразу же приехал. В доме вода стояла по колено, и в ней плавали​ мой отец и его жена. Их тела были в страшных ожогах. Мне пришлось обоих хоронить​ в целлофановых пакетах", - рассказал экибастузец, едва сдерживая слезы.



Мужчина предполагает, что, когда вода хлынула в дом, возможно, пожилые люди хотели выключить электроприборы и их ударило током.



"В заключении о смерти говорится, что родители погибли от удара током сутками ранее. Но если бы не было потопа в доме, этого бы не случилось. Полиция все зафиксировала. Сказали, что все это можно было предотвратить, если бы вовремя сделали", - говорит мужчина.



15 февраля он похоронил отца и свою приемную мать и теперь намерен обратиться не только в полицию, но и в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности виновных.​



"Папу мне не вернуть, но и оставлять все так нельзя. Сейчас дом непригоден для жизни. Вчера мы были там, сотрудники приезжали, осмотрели, там надо полы вскрывать, потолок менять, стены все полопались. Двор весь затоплен. Там, оказывается, три недели вода шла", - говорит мужчина.



В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали трагический инцидент. По информации правоохранителей, 13 февраля на линию 112 поступило сообщение от жителя​ Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по улице Бухар Жырау.



"В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены трупы мужчины 1959 года рождения и женщины 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - информировали в полицейском ведомстве.



Данный факт зарегистрирован в УП​ Экибастуза. По предварительному заключению судебно-медицинского исследования тел, смерть пожилых людей наступила в результате поражения техническим электричеством. "Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.



Между тем в АО "Павлодарэнерго" сообщили, что порыв произошел на внутридомовых теплосетях, которые должны ремонтировать сами жильцы.



"Заявление об отключении тепловой сети для замены запорной арматуры от Сергеенко поступило в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 31 января. Отключения в отопительный период производятся под контролем тепловиков при наличии у заявителя необходимых материалов для проведения ремонтных работ в кратчайшие сроки. 1 февраля специалисты приехали, чтобы отключить потребителя от подачи теплоносителя в дом. Однако планируемая к установке арматура не соответствовала необходимым стандартам, поэтому отключение не произвели. Специалистами были даны рекомендации по подготовке необходимого оборудования к проведению ремонтных работ", - прокомментировали в АО "Павлодарэнерго".



В компании заверили, что повторных заявлений от супругов в адрес тепловых сетей не поступало. "В день обнаружения погибших по просьбе сотрудников жилищной инспекции и полиции по данному адресу была направлена ассенизаторская машина для откачки воды в доме", - добавили в энергокомпании.