Казахстану осталось обозначить 300 км госграницы с Россией – погранслужба КНБ

Астана. 16 февраля КазТАГ – Алена Субботина. Казахстану осталось обозначить 300 км государственной границы с Россией, заявил заместитель председателя комитета национальной безопасности, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.



«Спорных участков на госгранице нет. У нас осталось вопрос по Туркменистану, то есть ратификация только осталась, все вопросы решены. С Узбекистаном и Россией сейчас идет вопрос – там осталось только Восточно-Казахстанская область, где горные направления, где очень сложно вести работы. С учетом климатический условий, погодных условий, и рельефа местности постепенно работа идет. Осталось где-то процентов 50%. Протяженность в км – порядка 300 км», – сказал Алдажуманов в кулуарах сената в четверг.



Глава Погранслужбы добавил, на этом участке осталось только обозначить точки госграницы.



«Там проблема в том, что когда идет демаркация, есть два этапа работы – теоретический, когда письменно идет подписание госграницы, и второй этап – практический, когда точки определяют, где будет проходить линия госграницы», – пояснил он.