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Казахстану осталось обозначить 300 км госграницы с Россией – погранслужба КНБ

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Казахстану осталось обозначить 300 км госграницы с Россией – погранслужба КНБ
Фото из открытых источников
Астана. 16 февраля КазТАГ – Алена Субботина. Казахстану осталось обозначить 300 км государственной границы с Россией, заявил заместитель председателя комитета национальной безопасности, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.

«Спорных участков на госгранице нет. У нас осталось вопрос по Туркменистану, то есть ратификация только осталась, все вопросы решены. С Узбекистаном и Россией сейчас идет вопрос – там осталось только Восточно-Казахстанская область, где горные направления, где очень сложно вести работы. С учетом климатический условий, погодных условий, и рельефа местности постепенно работа идет. Осталось где-то процентов 50%. Протяженность в км – порядка 300 км», – сказал Алдажуманов в кулуарах сената в четверг.

Глава Погранслужбы добавил, на этом участке осталось только обозначить точки госграницы.

«Там проблема в том, что когда идет демаркация, есть два этапа работы – теоретический, когда письменно идет подписание госграницы, и второй этап – практический, когда точки определяют, где будет проходить линия госграницы», – пояснил он.


Источник: kaztag.kz
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