Экс-глава KEGOC: Нет ни одного аргумента в пользу строительства АЭС в Казахстане

Астана. 16 февраля. КазТАГ – Асет Матаев. Нет ни одного аргумента в пользу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, считает известный казахстанский экономист, эксперт в сфере энергетики – бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев.«Нет ни одного аргумента строительства АЭС. Гораздо быстрее, дешевле и безопаснее получать электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Я многократно это доказывал и один из главных аргументов, что в Казахстане цена на энергию от источников от солнца и ветра находится на уровне Т13-16 где-то за кВт/час, в то время как атомная станция будет примерно районе Т60 за кВт/час – в четыре раза дороже. Это означает, что каждый год, если они построят двухблочную станцию, мы будем переплачивать полтора миллиарда долларов за электроэнергию в целом по Казахстану. То есть, если на каждого гражданина заплатить, а поделить, это будет порядка Т35 тыс. в год мы будем больше платить, ради того чтобы работала атомная станция. Но мы будем платить не только в своих счетах за квартиру, мы будем платить за еду в ресторане, за поездки на поездах, за любую продукцию, которая производится с помощью электроэнергии. Это все будет скрыто, но будет колоссальное повышение цен на электроэнергию и вот эти полтора миллиарда долларов переплаты к нам придут через разные каналы, но, в конце концов в наш карман», - сказал Наурызбаев.Он выразил недоумение по поводу того, зачем казахстанские чиновники выступают за строительство АЭС.«Они хотят участвовать в стройке стоимостью порядка $12-15 млрд и как-то к ним прилепиться – это очень простой ответ, зачем это им надо. А зачем нам это надо? А то, что они говорят, что возобновляемая энергетика ненадежная – я обычно привожу простой пример, представьте, что в банке, есть один банк, в котором уже лежит два депозита по миллиону долларов, и банк кредитует, два человека положили миллион долларов, кредитуют, потом они приходят, говорят: «Верните мой депозит». «Как? У меня же там кредиты, как я могу вернуть? У меня вот лежат в кассе там $100 тыс. могу отдать. Больше не могу, ждите пока кредиты вернутся». И есть другой банк, в котором 10 тыс. депозитов по $100 там, и там 20 тыс. депозитов, те же самые два миллиона долларов. Приходит человек: «Дайте мои $10 тыс.», говорят, «забери, вопросов нет, у меня в кассе $100 тыс. в постоянно лежит». То же самое происходит в энергетике, когда блок атомной станции выходит из работы, аварийно или там для профилактического ремонта, вы где-то должны взять этот гигават энергии, то есть никто не ждет и вот он взял выпал – это огромная проблема для энергосистемы», - привел пример эксперт.Он также скептически оценивает вероятности содержания резервных атомных мощностей.«Если вы говорите окей, мы тогда будем эти резервы держать где-то отдельно, то мы, получается, построим целый гигават резервной мощности, которая не работает и ждет, когда атомный блок выключится. В то время как возобновляемые станции могут работать, она может не работать, в целом, на систему это не влияет – это как депозит: пришел забрал $10 тыс., мы даже не спрашиваем, когда ты придешь за деньгами, пришел: «На забери». То же самое, когда будет 100 маленьких электростанций возобновляемых и любая прекратила работу. Нет проблемы, наша единственная задача – сделать так, чтобы они не все одновременно выключались, то есть не надо их ставить в одно место, если по территории Казахстана их распределяем, то пропадание ветра, солнца это становится вещью случайной, а случайные величины хорошо описываются математические законами, но я понимаю, что я уже высших чиновников математике не обучу», - отметил собеседник агентства.Он выразил надежду, что к возобновляемой энергетике более готово само население.«Много маленьких станций работают надежнее, чем одна большая. Все равно лучшие практики – это американские станции, они работают 92% времени и то есть им надо на то, чтобы остановиться аварийные отказы там или плановые ремонты и вот эти 8% мы где-то должны взять энергию в этот момент, а для этого нужно построить отдельные целые генерации, которые 90% времени ждут момента, когда атомная наконец вырубится. А в то же время вот эти маленькие включать на средний уровень. Эта история, которую я все время рассказываю в министерстве энергетики, рассказываю другим госорганам, но, к сожалению, видимо, надо сначала рассказывать про теорию вероятности, начиная с простых вещей», - сказал Наурызбаев.Также он раскритиковал выбор поселка Улькен в качестве вероятного места размещения АЭС«На самом деле уже нет таких сомнений, есть уже решение строить в поселке Улькен на берегу Балхаша, и эта точка, с точки зрения выбора площадки, крайне неуместна, потому что авария, сопоставимая с Фукусимской или Чернобыльской, лишит нас озера Балхаш. Она загрязнет радиоактивными выбросами озеро Балхаш и мы потеряем 600-километровую уникальную водную единицу. Это преступление перед всеми поколениями будущими, Балхаш мелеет, это давно известно и какой-то момент вот этого пруда охладителя, который они там организовали, отделив часть акватория, может просто вода туда не поднимется и станция останется без охлаждающей воды и вот эти все простейшие вещи, которые они очевидны, не принимают во внимание, проектировщиками не принимается во внимание людьми, принимающими решения. Это просто очередное проявление низкой квалификации людей, которые принимают решение в нашей стране. Они сейчас (хотят – КазТАГ) заработать $2 млрд настройки и забыть как страшный сон эту страну», - сказал эксперт.Он также ответил на вопрос о том, есть ли какие-либо международные организации, способные заблокировать решение о строительстве АЭС в Казахстане.«Я думаю, что нет. Есть МАГАТЭ, которое поставит свои требования, но этим требованиям можно соответствовать», - заключил Наурызбаев.