Стало известно, какой орган казахстанцы чаще всего жертвуют на донорство. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.



Согласно информации РГП на ПХВ "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичной медицинской деятельности", за последние пять лет, с 2018 по 2022 год, было проведено 44 трансплантации почки от посмертного донора и 637 трансплантаций от живого донора.



Кроме того, проведены операции по трансплантации печени от посмертного донора - 16, от живого донора - 172.



В ведомстве отметили, что трансплантация донорского сердца и легких проводится только после смерти человека.