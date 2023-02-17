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Какой орган казахстанцы чаще всего жертвуют на донорство

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Какой орган казахстанцы чаще всего жертвуют на донорство
Фото из открытых источников
Стало известно, какой орган казахстанцы чаще всего жертвуют на донорство. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.

Согласно информации РГП на ПХВ "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичной медицинской деятельности", за последние пять лет, с 2018 по 2022 год, было проведено 44 трансплантации почки от посмертного донора и 637 трансплантаций от живого донора.

Кроме того, проведены операции по трансплантации печени от посмертного донора - 16, от живого донора - 172.

В ведомстве отметили, что трансплантация донорского сердца и легких проводится только после смерти человека.


Источник: Tengrinews.kz
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