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Коррупционный скандал в Караганде: задержаны замакима района и руководитель отдела

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Коррупционный скандал в Караганде: задержаны замакима района и руководитель отдела
Мурат Тюлеубаев
В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана, курировавший вопросы ЖКХ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информацию о задержании заместителя акима района подтвердил руководитель Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев. Он отметил, что вместе с замакима задержан еще и руководитель одного из отделов акимата. Госслужащие подозреваются в получении взятки от предпринимателя в размере 500 тысяч тенге.

"Факт был. Я подтверждаю данный факт. Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственно выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно статьи 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - сообщил Мурат Тюлеубаев.


Источник: Tengrinews.kz
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