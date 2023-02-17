В Казахстане год не принимают старые авто на утилизацию. Что происходит?

Приём на утилизацию развалюх и уничтоженных в авариях машин в Казахстане приостановили в декабре 2021-го. Открыть электронную очередь обещали 5 января 2022-го, выкупая авто по новым расценкам, но тут январские события, а следом и ликвидация «Оператора РОП», занимавшегося приёмом оплаты утильсбора и перемолкой металлолома.



Полномочия оператора срочно передали государству, АО «Жасыл Даму», под флагом Минэкологии. И компания эта сначала принимала документы у роповцев, обещая запустить выкуп автохлама в первых числах февраля 2022 года, а потом и вовсе заявила, что выплачивать компенсацию за старые авто будет только после завершения расследования деятельности «Оператора». А это долго.



Некоторых руководителей «РОПа», а также вице-министра экологии Ахметжана Примкулова задержали тогда же, в январе 2022-го, вменив им хищение более 13 млрд тенге. В эти же дни при пока невыясненных обстоятельствах был найден убитым экс управляющий директор по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев. Расследование причин смерти ещё не завершено, хотя следствие с самого начала считает, что это самоубийство. Чуть позже под танки попало и руководство карагандинского завода, занимавшегося переработкой старых машин.



Год миновал, но принимать автомобили на утилизацию в стране так и не начали. Предприятие стоит.



«Идёт уголовное расследование. Мы пока не можем сказать, когда оно завершится. Программа утилизации старых автомобилей будет доработана в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов», сообщили редакции Kolesa.kz в Минэкологии.



То есть никакой конкретики с утилем нет пока даже на горизонте. По имеющимся данным, дела арестованных роповцев антикоррупционщики вроде бы уже готовятся передать в суд, но сколько будет длиться их рассмотрение, сложно предугадать. Да и после вынесения приговоров придётся ещё подождать, пока программу переделают.



А что же происходит с автохламом, спросите вы. Да, собственно, ничего. Всё, что имеет возможность ездить, продолжает ездить. Всё, что превратилось в «недвижимость», стоит во дворах и гаражах. На Kolesa.kz сегодня выставлено более 1.8 тысячи «старушек» ценою до 400 тысяч тенге. Часть из них, по словам авторов объявлений, на ходу. Остальные в лучшем случае пойдут на запчасти. Немало автомобилей в этой категории на росучёте и в основном после ДТП.