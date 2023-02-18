Коронавирус в Казахстане: скончался один человек

За минувшие сутки в Казахстане выявили 90 случаев заражения Covid-19 и 3 случая заражения коронавирусной пневмонией, также известно об одном летальном исходе, сообщает Zakon.kz.



По состоянию на 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек (–1 472+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 1535.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



- в тяжелом состоянии – четыре пациентa;

- в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa;

- на аппарате ИВЛ – один пациент.



16 февраля 2023 года в Казахстане было выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом и один – летальный.