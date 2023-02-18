Какие регионы больше всех провинились в незаконной раздаче земель

В министерстве сельского хозяйства назвали LS
регионы, где чаще всего выдавали земли незаконно.
В 2022 году государству уже вернули свыше 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями участков. При этом в госоргане заверили, что на площади 2 млн га новые землепользователи уже приступили к их освоению.
Так, наибольшее количество незаконно принятых решений о предоставлении земель выявили в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях и Алматы.
При этом отмечается, что из общего количества возвращенных участков более половины были выданы в "одни руки".
"В большинстве случаев земельные угодья с большими площадями оформляются частями на отдельные юрлица, в том числе аффилированные, что вызывает определенные сложности в отслеживании таких участков", – рассказали в Минсельхозе.
Как подчеркнули в Минсельхозе, проверки продолжатся.
В декабре 2022 года в Генеральной прокурате сообщали, что проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тыс. га. На тот период было возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской областей.
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