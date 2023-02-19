На одно место в мажилисе претендуют 15 кандидатов

В Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов по одномандатным территориальным округам.
«Всего было выдвинуто 609 кандидатов по 29 одномандатным округам, из них 84 кандидата выдвинулись общественными объединениями и политическими партиями, 525 или 86, 2% - самовыдвиженцы», - сообщил на заседании, прошедшем 19 февраля, заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.
В Казахстане всего 223 маслихата, насчитывающих 3415 мандатов. По мажоритарной системе в результате выборов будут получены 3081 мандат.
«Это половина состава областных, городов республиканского значения и столицы, а также депутаты маслихатов городов и районов, - уточнил Петров. - По данным ТИК, на 3081 депутатское место выдвинулось 10288 кандидатов: более 3 кандидатов на одно место. По одномандатным избирательным округам областного уровня зарегистрирован 1451 кандидат, на уровне города – 2114 и на уровне районов – 6732 кандидата. В разрезе общестатистических показателей 61,8% - выдвинуто самовыдвижением, 38,2% - политическими партиями и иными общественными объединениями».
В целом в мажилис по партийным спискам семь политических партий зарегистрировали 281 кандидата. По одномандатным территориальным округам в мажилис зарегистрировано 435 кандидатов. «В среднем на один мандат – 15 человек», - подсчитал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.
В депутаты маслихатов по 118 партийным спискам политических партий зарегистрировано 1447 кандидатов, по одномандатным территориальным округам – 10288 кандидатов.
Досрочные выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.
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