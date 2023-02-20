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Камеры будут предупреждать о приближении водителей-нарушителей в Казахстане

Просмотров:563 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Камеры будут предупреждать о приближении водителей-нарушителей в Казахстане
Кадр из видео
В Министерстве внутренних дел сообщили о новой программе "Қорғау", которая фиксирует злостных нарушителей правил дорожного движения, передает Tengrinews.kz.

В МВД проинформировали депутатов Сената Парламента о разрабатываемом проекте Концепции обеспечения общественной безопасности.

"Рассказали депутатам об особенностях работы системы "Қорғау" по выявлению злостных нарушителей правил дорожного движения. Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя", - сообщила представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

Отмечается, что с помощью "Қорғау" на штрафстоянку водворены порядка 18 тысяч автомашин нарушителей, выявлено 909 фактов использования подложных номеров. Задержано более трех тысяч водителей, не имеющих права управления либо ранее лишенные прав.


Источник: Tengrinews.kz
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