Поджог авто видеооператора Вадима Борейко: полиция возбудила уголовное дело

Казахстанский журналист Вадим Борейко сообщил о подрыве двух автомобилей его видеооператора в Алматы. Появившиеся в Сети сведения прокомментировали в городском Департаменте полиции и в Министерстве информации и общественного развития РК, передает Azattyq Rýhy
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«20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», – написал Вадим Борейко на своей странице в Instagram.
В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 202, части 2 Уголовного кодекса РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».
«В рамках досудебного расследования назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», – рассказали в полиции.
В свою очередь в Министерстве информации и общественного развития РК по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко прошлой ночью заявили следующее:
«Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь».
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