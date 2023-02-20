Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.23 KZT
  • €1 = 472.48 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Поджог авто видеооператора Вадима Борейко: полиция возбудила уголовное дело

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Поджог авто видеооператора Вадима Борейко: полиция возбудила уголовное дело
Кадр из видео
Казахстанский журналист Вадим Борейко сообщил о подрыве двух автомобилей его видеооператора в Алматы. Появившиеся в Сети сведения прокомментировали в городском Департаменте полиции и в Министерстве информации и общественного развития РК, передает Azattyq Rýhy.

«20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», – написал Вадим Борейко на своей странице в Instagram.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 202, части 2 Уголовного кодекса РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

«В рамках досудебного расследования назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», – рассказали в полиции.





В свою очередь в Министерстве информации и общественного развития РК по факту происшествия с коллегой журналиста Вадима Борейко прошлой ночью заявили следующее:

«Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу. Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь».


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика