В Казахстане ужесточат наказание за двойное гражданство - МВД

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. В законодательные акты внесут поправки для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.
"Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства", - подчеркнула Турлыбек на брифинге МВД.
Отметим, Казахстан не признает двойное гражданство. За скрытие двойного гражданства предусмотрен штраф до 200 месячных расчетных показателей (690 тысяч тенге), либо выдворение за пределы Казахстана.
"В прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности привлечено 841 человек, 138 - решениями судов выдворены из страны, остальные – оштрафованы", - уточнила официальный представитель МВД.
За последние пять лет привлечены к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех было аннулировано.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.