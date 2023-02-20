В Казахстане ужесточат наказание за двойное гражданство - МВД

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. В законодательные акты внесут поправки для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.



"Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства", - подчеркнула Турлыбек на брифинге МВД.



Отметим, Казахстан не признает двойное гражданство. За скрытие двойного гражданства предусмотрен штраф до 200 месячных расчетных показателей (690 тысяч тенге), либо выдворение за пределы Казахстана.



"В прошлом году за двойное гражданство к административной ответственности привлечено 841 человек, 138 - решениями судов выдворены из страны, остальные – оштрафованы", - уточнила официальный представитель МВД.



За последние пять лет привлечены к ответственности 3 515 человек, нарушивших законодательство о гражданстве, из которых более 3 тысяч оштрафованы, 473 выдворены из страны. Казахстанское гражданство у всех было аннулировано.