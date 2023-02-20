Цены на такси в Казахстане сравнили с другими странами

Цены на такси в Казахстане сравнили со странами СНГ и дальнего зарубежья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.



На 14 февраля 2023 года, согласно данным Numbeo, самые низкие цены на услуги такси в расчете на километр по стандартному тарифу были зафиксированы в Египте (0,16 доллара), Пакистане (0,19 доллара) и Беларуси (0,2 доллара). Для сравнения: в Казахстане цена составила 0,44 доллара, что, к примеру, дороже, чем в Армении и Узбекистане (0,26 доллара), а также в Украине, Молдове и России - 0,27 доллара за километр. Дороже Казахстана по ценам на такси среди стран СНГ оказался лишь Азербайджан (0,59 доллара).



Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии - 4,25 доллара за километр. Отличились дорогим такси с ценой выше 3 долларов за километр также Кувейт и Ямайка.



По данным статистики, на январь 2023 года цена такси за год в Казахстане выросла на 12,2 процента. Среди регионов самый большой рост цен произошел в Атырауской области (37,5 процента), а также Жетысуской и Абайской областях (более 30 процентов).



Лишь незначительно цены подросли Акмолинской (0,5 процента) области. В Карагандинской, Туркестанской и Улытауской областях цены остались такими же, как и год ранее.



За январь-декабрь 2022 года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, выросли в стоимостном выражении на 16 процентов за год, до 5 миллиардов тенге. Услугами такси за прошлый год воспользовались 2,4 миллиарда пассажиров. Пассажирооборот сократился на 2,6 процента за год.