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Сколько получают многодетные казахстанские семьи в 2023 году

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Сколько получают многодетные казахстанские семьи в 2023 году
Иллюстративное фото
Размеры выплат зависят от количества детей.

В январе 2023 гола выплатами государственного пособия по многодетности охватили 532,6 тысячи семей на общую сумму 33,1 миллиарда тенге, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повысили на 8,5%.

На пособие для многодетных могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

с четырьмя детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге;
с пятью детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге;
с шестью детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге;
с семью детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;
с восемью и более детей – по четыре МРП на каждого ребенка, или по 13 800 тенге.

Кроме того, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


Источник: liter.kz
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