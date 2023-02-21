Сколько получают многодетные казахстанские семьи в 2023 году

В январе 2023 гола выплатами государственного пособия по многодетности охватили 532,6 тысячи семей на общую сумму 33,1 миллиарда тенге, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повысили на 8,5%.
На пособие для многодетных могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:
с четырьмя детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге; с пятью детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге; с шестью детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге; с семью детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге; с восемью и более детей – по четыре МРП на каждого ребенка, или по 13 800 тенге.
Кроме того, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.
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