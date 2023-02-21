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Эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане в 2023 году

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане в 2023 году
Иллюстративное фото
Эксперты центра исследований экономики AERC спрогнозировали инфляцию в Казахстане в 2023 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эксперты центра разработали модель краткосрочного прогнозирования казахстанской инфляции с использованием более высокочастотных (ежемесячных) данных. Инфляция в Казахстане в январе 2023 года составила 20,7 процента по сравнению с январем 2022-го. За месяц инфляция выросла на 1,1 процента. Наибольший вклад в рост общего уровня цен в стране внесли продовольственные товары, которые подорожали на 25,7 процента.

AERC ожидает, что в этом году пик годовой инфляции в Казахстане придется на февраль 2023 года - до 21,06 процента годовых. При этом месячная инфляция продолжит замедление. В марте 2023 года годовая инфляция замедлится до 17,84 процента при месячной в 0,95 процента. Основной причиной быстрого замедления инфляции в Казахстане в марте-апреле текущего года станет то, что в прошлом году в этом месяце произошел ее резкий скачок. Также на замедление инфляции подействует наблюдаемое в январе укрепление национальной валюты к доллару и тенденция снижения продовольственных цен в мире.

Эксперты считают, что с началом 2023 года тенденции большинства внешних факторов носят противоречивый характер для казахстанской инфляции. Есть факторы как разгоняющие, так и замедляющие инфляцию.

Внешние факторы инфляции в Казахстане на 2023 год

Замедляется инфляция во всем мире. Согласно WorldEconomicOutlook МВФ, обновленному в январе 2023 года, большинство развитых и развивающихся стран мира преодолели пик инфляции еще до ноября 2022 года.
В мире продолжается снижение продовольственной инфляции. В январе индекс продовольственной инфляции снизился на 0,8 процента.
Замедлилась годовая инфляция в России – основном торговом партнере Казахстана. Кроме того, снизилась доля России в общем объеме импорта Казахстана, с 45,2 до 35,5 процента.
Замедляется стоимость морского фрахта. Ставки фрахта на контейнеры снизились в январе на 13,3 процента.

При этом существуют и некоторые риски реализации проинфляционного сценария в 2023 году: цены на нефть остаются фактором высокой неопределенности, есть риски разворота продовольственной инфляции в мире, инфляция в России после сильного замедления во второй половине 2022 года с начала текущего показывает признаки ускорения.

Внутренние факторы инфляции в Казахстане

Среди внутренних факторов повышательное влияние на казахстанскую инфляцию оказывает динамика денежной массы в стране. На протяжении всего 2022 года, несмотря на высокую базовую ставку, денежная масса в стране не снижалась. За 2022 год темп прироста широкой денежной массы составил 13,9 процента.

В четвертом квартале 2022 года номинальная заработная плата в Казахстане показала рост на 22,9 процента в годовом выражении и на 13 процентов по сравнению с третьим кварталом. Такой рост является сезонным из-за премиальных и праздничных выплат, но он также является фактором увеличения потребительского спроса и, как следствие, роста общего уровня цен с незначительным лагом.

Дезинфляционным фактором в среднесрочной перспективе является укрепление курса национальной валюты к доллару, наблюдаемое с начала текущего года. Также поддержку тенге оказывает сохраняющееся обязательство продажи валютной выручки экспортерами. Несмотря на то что доля обязательной к продаже валютной выручки была снижена с 75 процентов до 50 процентов, это по-прежнему является фактором укрепления национальной валюты.

Напомним, что по итогам 2022 года годовая инфляция превысила 20 процентов. В Нацбанке также рассказывали, когда ожидается пик инфляции.


Источник: tengrinews.kz
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