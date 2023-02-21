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Морскую свинку убили на уроке в Алматы. Учитель уволилась

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Морскую свинку убили на уроке в Алматы. Учитель уволилась
Кадр видео
Школьники из Алматы зарезали живую морскую свинку на уроке биологии. Инцидент прокомментировали в Управлении образования, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилось видео с убийством и препарированием морской свинки. Как указали пользователи сети, действие происходило в одной из школ Алматы на уроке биологии.





В Управлении образования Алматы сообщили, что инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10-м классе в частной школе города.

"По словам учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов.

"Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе с целью формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактики жестокого обращения с животными. Учитель биологии уволилась по собственному желанию", - заключили в Управлении образования Алматы.

Отметим, что жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 тысяч тенге в 2023 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Sir S (Посетители) Сегодня, 13:36
Возможно это допустимо в медицинском вузе, но никак не в школе. Ладно препарировать, но ещё заставить умертвить, перебив позвонки, жесть...Ну если ты такой продвинутый учитель, то покажи видео из интернета, наверняка такое можно найти.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Sir S
 бася (Посетители) Сегодня, 13:12
теперь понятно откуда у нас целое поколение безмозглых,равнодушных и тупых медиков...если еще в школе их начинают учить не помогать,а убивать жестоко! и не говорите что это естественный процесс! в медицине учат на животных которых усыпили,а не убить и потом помогать(((( желаю этой недоучителю-недочеловеку попасть в руки таких докторов hammer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Тюхман87
  • бася
  • Sir S
 Vladik (Посетители) Сегодня, 12:49
На самом деле нужно понимать что без подобного не может быть медицинской практики.

Но если это снимается на видео и выкладывается в сеть - то это зверство и наказывать за это необходимо. Тем более что это произошло всё же в общеобразовательной школе.

Лично я предлагаю весь состав школьной администрации уволить по отрицательным мотивам с запретом заниматься учебной деятельностью. Думаю директор такой "школы", оказавшись с метлой на заднем её дворе станет больше ценить жизнь.
 
 

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