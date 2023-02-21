Морскую свинку убили на уроке в Алматы. Учитель уволилась

Школьники из Алматы зарезали живую морскую свинку на уроке биологии. Инцидент прокомментировали в Управлении образования, передает Tengrinews.kz.В социальных сетях появилось видео с убийством и препарированием морской свинки. Как указали пользователи сети, действие происходило в одной из школ Алматы на уроке биологии.В Управлении образования Алматы сообщили, что инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10-м классе в частной школе города."По словам учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что с педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов."Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе с целью формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактики жестокого обращения с животными. Учитель биологии уволилась по собственному желанию", - заключили в Управлении образования Алматы.Отметим, что жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 тысяч тенге в 2023 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.