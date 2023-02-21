В Атырауской области производят консервы из верблюжьего мяса.

В селе Жанбай Исатайского района начата переработка и производство мясной и колбасной продукции марки «Нарын», сообщает Региональная служба коммуникаций.



Сегодня спрос на отечественную продукцию высок. ИП «Темірлан» крестьянского хозяйства «Рыспай Құрасов», производящее мясную и колбасную продукцию в селе Жанбай, выпускает более десяти видов изделий. Недавно начат выпуск продуктов из верблюжьего мяса.



– Есть и полуфабрикаты, которые пользуются спросом. Где есть качество, будет и спрос, поэтому при производстве товаров мы придаем особое значение требованиям потребителей. В небольшом цехе готовят мясную и колбасную продукцию. Все отечественного производства. Недавно выпустили консервы из верблюжьего мяса, тару закупаем в Алматы. При приготовлении сначала через специальное приспособление нарезаем мясо и солим. Когда обеззараженные банки готовы, в них раскладывается мясо. Пока товар выпускается только в масштабе района. В будущем, если появится спрос со стороны области и других городов, будем рады обеспечивать нашей продукцией. Стоимость при покупке в розницу составляет 1 000 тенге, при оптовой закупке цена будет ниже, – сказала предприниматель Айнур Сисекенова.



По ее словам, бизнес она начала в 2020 году с небольшого магазина. Данный проект реализован в рамках программы «Бизнес бастау». Сегодня индивидуальный предприниматель, открыв цех, предоставил рабочие места жителям села. Здесь работают около десяти человек. Цех оснащен современной техникой. Отметим, что в настоящее время отечественная продукция реализуется в селе Жанбай в магазине «Гүлшат».



