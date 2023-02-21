Токаев поручил провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями аграрного бизнеса и поручил провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом озвученных проблем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.
Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 процента. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.
Как сказал Глава государства, позитивные сдвиги являются, прежде всего, заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существует ряд проблемных вопросов, которые Президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.
В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия "Родина" Иван Сауэр, генеральный директор ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко, директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев.
Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.
Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни в селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктур, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.
Заслушав выступления, Президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам Главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz