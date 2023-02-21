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Токаев поручил провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Токаев поручил провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями аграрного бизнеса и поручил провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом озвученных проблем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.

Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 процента. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.

Как сказал Глава государства, позитивные сдвиги являются, прежде всего, заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существует ряд проблемных вопросов, которые Президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.

В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия "Родина" Иван Сауэр, генеральный директор ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко, директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев.

Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.

Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни в селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктур, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

Заслушав выступления, Президент поручил правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам Главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:32
Он еще не устал поручения раздавать, они все выходят, сразу звонят 01 и спрашивают у него, можно выполнять данные поручения или нет.
По факту ничего не изменилось.
 
 

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