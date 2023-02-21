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В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:37
В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД
Иллюстративное фото
Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает zakon.kz.

В частности, изменения и дополнения внесены в статью 592. «Превышение установленной скорости движения».

Так, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 20 МРП (69 000 тенге).

А за превышение скорости движения на величину от 80 и более км/час грозит штраф в 40 МРП (138 000 тенге).

За повторное превышение скорости от 80 км/ч и более в течение года придется выплатить штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге).

Претерпела изменения и статья 593. «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения».

В ней появился новый пункт, предусматривающий наказание за перевозку пассажиров вне кабины авто, а также за допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей, совершение других подобных действий во время движения.

За эти действия установлен штраф в 10 МРП (34 500 тенге).

Если же пассажиры во время движения оказались вне салона автомобиля, то придется выплатить штраф в 10 МРП.

В статью 596 добавлен пункт о том, что за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенный лицами с инвалидностью, предусмотрен штраф в 30 МРП (103 500 тенге).

Если при этом были повреждены другие авто, грузы, дороги, дорожные и прочие сооружения и имущества, то установлено лишение права на управление авто на срок девять месяцев.

Также добавлен пункт о том, что за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, пересечение организованной транспортной или пешей колонны, либо занятие места в ней за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, которые привели к повреждению транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо имущества, причинившее материальный ущерб, грозит лишение права на управление автотранспортом на срок девять месяцев.


Источник: alau.kz
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