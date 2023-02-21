В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД

Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», сообщает zakon.kz.



В частности, изменения и дополнения внесены в статью 592. «Превышение установленной скорости движения».



Так, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 20 МРП (69 000 тенге).



А за превышение скорости движения на величину от 80 и более км/час грозит штраф в 40 МРП (138 000 тенге).



За повторное превышение скорости от 80 км/ч и более в течение года придется выплатить штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге).



Претерпела изменения и статья 593. «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения».



В ней появился новый пункт, предусматривающий наказание за перевозку пассажиров вне кабины авто, а также за допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей, совершение других подобных действий во время движения.



За эти действия установлен штраф в 10 МРП (34 500 тенге).



Если же пассажиры во время движения оказались вне салона автомобиля, то придется выплатить штраф в 10 МРП.



В статью 596 добавлен пункт о том, что за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенный лицами с инвалидностью, предусмотрен штраф в 30 МРП (103 500 тенге).



Если при этом были повреждены другие авто, грузы, дороги, дорожные и прочие сооружения и имущества, то установлено лишение права на управление авто на срок девять месяцев.



Также добавлен пункт о том, что за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, пересечение организованной транспортной или пешей колонны, либо занятие места в ней за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, которые привели к повреждению транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо имущества, причинившее материальный ущерб, грозит лишение права на управление автотранспортом на срок девять месяцев.