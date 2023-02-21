Названы самые распространенные тараканы в Астане

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава обратили внимание, что астанчане стали чаще жаловаться на тараканов в домах, и назвали самый распространенных вид, передает Tengrinews.kz.
В последнее время в СМИ и социальных сетях все больше жителей столицы жалуется на появление тараканов в доме и в местах проживания, отметили в комитете.
"В Астане наиболее распространенным видом в квартирах являются рыжие тараканы. В простонародье рыжих тараканов называют прусаками. Эти насекомые очень быстро приспосабливаются ко всяким условиям жизни и живут большими колониями. Для комфортного проживания рыжим усачам необходимы укромные места. В них же самка откладывает яйца, чтобы полностью скрыть их от посторонних глаз", - сообщили специалисты.
Рыжие тараканы всеядны, они поглощают все виды пищевых продуктов, но больше всего любят сладости.
"Если еда отсутствует, они не брезгуют бумагой, мылом, пластиком и даже мертвыми сородичами. Без пищи способны жить до 1,5 месяца, без воды – всего 7 суток", - отметили в комитете.
В комитете назвали основные причины появления тараканов: переезд, завелись на работе или прибыли в квартиру в сумке человека, с одеждой, обувью. Также тараканы могут перекочевать к вам, если по соседству поселились нечистоплотные люди.
Характерным признаком появления тараканов станут мелкие черные точки на посуде или мебели – это продукты жизнедеятельности тараканов, отмечают специалисты. Насекомые откладывают яйца в углах и щелях, с удовольствием обитают там, где много грязной посуды.
"Тараканы отлично размножаются там, где легко добраться до мусорного ведра, затем покидают мусорное ведро, чтобы отправиться на поиски в другое место, особенно им будет хорошо, если мусорное ведро не закрывается крышкой.
Потому от тараканов нужно избавляться сразу же, как только они появились в квартире. Делать это нужно как можно раньше, потому что насекомые эти очень быстро размножаются", - предупредили в комитете.
В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Кодекса "О здоровье народа в системе здравоохранения" физические и юридические лица обязаны за счет своих средств на систематической основе проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.
Комитет подготовил несколько рекомендация для тех, кто столкнулся с нежелательными насекомыми.
Выяснить способы проникновения тараканов в квартиру. Если они мигрировали от соседей, то, не стесняясь, необходимо выяснить, от каких, и при установлении фактов проникновения воспользоваться услугами дезинфекционных служб.
В первую очередь надо закрыть доступ для насекомых в квартиру, например, поставить заглушки на розетки. Насекомые заводятся даже в тех квартирах, где идеальный порядок. Важно сохранять чистоту, убирать всю доступную пищу и воду. А также следить за отсутствием мест укрытий и проникновения насекомых.
На сегодня наиболее эффективным способом остановить размножение тараканов является прямое их уничтожение мощными и эффективными инсектицидами с привлечением специализированных служб.
После завершения обработки необходимо выдержать экспозицию действия инсектицида и затем обязательно тщательно убраться в квартире.
Мероприятия по истреблению насекомых не входят в функции и компетенцию департаментов санитарно-эпидемиологического контроля. Данный вид услуг выполняется частными профдезорганизациями, в столице их более 25.
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